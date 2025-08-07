В российском городе начали строить лицей-интернат за 3 млрд рублей

В Уфе стартовало строительство математического лицея-интерната стоимостью 3 млрд рублей. Участие в церемонии закладки капсулы времени с посланием будущим ученикам принял глава Башкирии Радий Хабиров, сообщили власти.

Для понимания, [стоимость] 3 млрд рублей. Основная доля — более 2,5 млрд — это федеральный бюджет. Полмиллиарда — Республика Башкортостан. Я с этим вопросом обращался к президенту. Президент нас поддержал, потому что в такой республике большой, где столько молодежи, талантливых людей, нам такая школа нужна, — сказал он.

Лицей рассчитан на обучение 360 учеников и предоставляет 250 мест для проживания. В нем будут учиться дети с 6-го по 11-й класс со всей республики. Общая площадь здания составит 22,3 тысячи квадратных метров. Строительство планируется завершить до 6 декабря 2027 года.

