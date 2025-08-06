Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме придумали, как решить проблему дефицита мест в детсадах

Депутаты СРЗП призвали платить россиянам, чьих детей не приняли в детские сады

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» призвали ежемесячно платить родителям детей, которые не смогли попасть в государственные детские сады в связи с дефицитом мест, пишет 360.ru. С этой инициативой лидер СРЗП Сергей Миронов и парламентарий Яна Лантратова обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Проблема нехватки мест в детсадах по-прежнему актуальна. По данным 2024 года, почти 13 тысяч детей остались без мест в дошкольных учреждениях. И это только те, кто вставал в очереди, а многие и не встают. Родители нанимают нянь, платят за частные садики или сами сидят дома с детьми, теряя в доходах. Семьи несут финансовую нагрузку, — отметил Миронов.

С целью поддержки семей в подобных ситуациях парламентарии призвали ввести ежемесячные компенсации в размере не менее одного регионального прожиточного минимума. По мнению Миронова, эта мера должна быть принята на федеральном уровне.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени для педагогов. По новым правилам школьные учителя должны проводить 18 часов занятий в неделю при полной ставке, а воспитатели детсадов — 36 часов.

