07 августа 2025 в 14:00

Пышный пирог без духовки: яблочно-творожная магия на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из обычного творога и одного яблока можно приготовить нежнейший пирог, который удивит даже тех, кто не любит выпечку. Без духовки и редких ингредиентов — всё просто, быстро и по-домашнему вкусно.

Этот десерт отлично подходит к утреннему кофе или в качестве лёгкого перекуса в течение дня. Особенно приятно, что выпекается он прямо на сковороде: не нужно разогревать духовку и ждать часами.

Ингредиенты

  • Творог — 220 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Яблоко — 1 крупное
  • Рисовая мука — 80–100 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло — для сковороды

Как приготовить:

Шаг 1.

Нарежьте яблоко тонкими дольками. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, обычный и ванильный сахар.

Шаг 2.

Добавьте творог, разомните его вилкой. Просейте рисовую муку с разрыхлителем и соедините с яичной смесью.

Шаг 3.

Перемешайте до густого, но мягкого теста. Оно должно легко держать форму, но не быть сухим.

Шаг 4.

Смажьте сковороду маслом. Выложите часть теста, затем яблоки, а сверху — оставшееся тесто.

Шаг 5.

Выпекайте под крышкой: 15 минут на минимальном огне с одной стороны, затем аккуратно переверните и пеките ещё 10 минут.

Результат:

Пирог получается пышным, нежным, с яблочной начинкой внутри. Отличная альтернатива классической выпечке, особенно когда нет доступа к духовке.

Совет: можно заменить рисовую муку на овсяную или пшеничную — вкус немного изменится, но результат всё равно будет отличным.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

