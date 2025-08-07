Пышный пирог без духовки: яблочно-творожная магия на сковороде

Из обычного творога и одного яблока можно приготовить нежнейший пирог, который удивит даже тех, кто не любит выпечку. Без духовки и редких ингредиентов — всё просто, быстро и по-домашнему вкусно.
Этот десерт отлично подходит к утреннему кофе или в качестве лёгкого перекуса в течение дня. Особенно приятно, что выпекается он прямо на сковороде: не нужно разогревать духовку и ждать часами.
Ингредиенты
- Творог — 220 г
- Яйца — 2 шт.
- Яблоко — 1 крупное
- Рисовая мука — 80–100 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванильный сахар — 8 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Подсолнечное масло — для сковороды
Как приготовить:
Шаг 1.
Нарежьте яблоко тонкими дольками. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, обычный и ванильный сахар.
Шаг 2.
Добавьте творог, разомните его вилкой. Просейте рисовую муку с разрыхлителем и соедините с яичной смесью.
Шаг 3.
Перемешайте до густого, но мягкого теста. Оно должно легко держать форму, но не быть сухим.
Шаг 4.
Смажьте сковороду маслом. Выложите часть теста, затем яблоки, а сверху — оставшееся тесто.
Шаг 5.
Выпекайте под крышкой: 15 минут на минимальном огне с одной стороны, затем аккуратно переверните и пеките ещё 10 минут.
Результат:
Пирог получается пышным, нежным, с яблочной начинкой внутри. Отличная альтернатива классической выпечке, особенно когда нет доступа к духовке.
Совет: можно заменить рисовую муку на овсяную или пшеничную — вкус немного изменится, но результат всё равно будет отличным.
