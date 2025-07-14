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14 июля 2025 в 17:10

Безе в микроволновке за 30 секунд — даже свекровь была в восторге

Фото: Jürgen Pfeiffe/Global Look Press

Безе — классика сладкой выпечки, но традиционное приготовление занимает много времени. Я нашла способ сделать безе в микроволновке всего за 30 секунд! Этот метод подходит, если вы хотите быстро побаловать себя и близких вкусным десертом без долгого ожидания.

Ингредиенты

  • Яичные белки — 2 шт. (обязательно охлажденные)
  • Сахарная пудра — 400–450 г
  • Лимонный сок — 0,5 ч. л.
  • Соль — 2 щепотки
  • Пищевые красители — по желанию

Как приготовить безе в микроволновке

  1. В чистую и сухую глубокую миску влейте яичные белки, добавьте соль и взбивайте миксером на высокой скорости до пышной пены.
  2. Постепенно, порциями, всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать. Влейте лимонный сок — он сделает вкус мягче. Взбивайте до густой, плотной массы, в которой ложка может стоять.
  3. Если миксер не справляется, доводите густоту массы вилкой.
  4. Разделите крем на три части. В две добавьте красители по желанию и аккуратно перемешайте.
  5. Выложите массу в кондитерский мешок, формируйте безе в бумажных формочках или на пергаменте.
  6. Выпекайте в микроволновке при максимальной мощности ровно 30 секунд — ни больше ни меньше! Важно не передержать, иначе безе обгорят внутри.

Готовое безе будет хрустящим снаружи и воздушным внутри. Это быстрый и простой способ получить домашний десерт, который понравится даже самым капризным сладкоежкам. Попробуйте и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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