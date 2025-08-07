Из кабачка за 15 минут! Кабачковые шайбочки — простой и вкусный завтрак

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые шайбочки — завтрак за 15 минут! Когда хочется чего-то простого, вкусного и необычного, эти хрустящие кабачковые «шайбы» станут идеальным решением. Они хороши и сами по себе, и как основа для бутербродов, и даже как гарнир к яичнице. А главное — готовятся из того, что есть в холодильнике!

Как сделать:

Молодой кабачок (лучше небольшой, с нежной кожицей) режем кружочками толщиной 1 см. Посыпаем солью и оставляем на 5 минут — так уйдет лишняя влага. Тем временем готовим «панировку»: смешиваем 2 ст. л. муки, 1 ст. л. крахмала, щепотку соли, перца и любые сухие травы (орегано, базилик).

Кабачковые кружочки обмакиваем во взбитое яйцо, затем в сухую смесь. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем шайбочки и жарим на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подаем сразу же, пока они хрустящие! Отлично сочетаются со сметаной, чесночным соусом или просто с зеленью.

Секрет: если хотите более нежную текстуру, можно предварительно бланшировать кабачки 1 минуту в кипятке. А для сытности между двумя шайбочками можно положить кусочек сыра или ветчины!

Ранее сообщалось, как приготовить хрустящие кабачковые оладьи с яйцом и зеленым луком.

