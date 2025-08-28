Мариную баклажаны только так — идеально к мясу и рыбке

Маринованные баклажаны — это пикантная закуска, которая станет идеальным дополнением к мясу, рыбе или самостоятельной закуской. Всего 30 минут приготовления — и вы получаете ароматное блюдо с насыщенным вкусом и нежной текстурой.

Для приготовления 4 баклажана нарезают кубиками или пластинами, пересыпают 1 ч. л. соли и оставляют на 15 минут для удаления горечи. Затем промывают и обсушивают. В отдельной емкости смешивают 4 измельченных зубчика чеснока, половину острого чили, пучок петрушки, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового и 2 ст. л. подсолнечного масла, добавляют половину чайной ложки черного перца. Баклажаны смешивают с маринадом и оставляют на 2–3 часа при комнатной температуре.

