17 августа 2025 в 12:46

Малиновый компот: рецепт на 3-литровую банку — сохраняет 70% витаминов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот малиновый компот — настоящий глоток лета с насыщенным ягодным ароматом и нежным сладковато-кислым вкусом, где раскрывается каждая нотка малины. Этот рецепт сохраняет до 70% витаминов и свежий вкус ягод.

Для 3-литровой банки вам понадобится: 500 г свежей малины (не мыть, только перебрать), 300 г сахара, 2,5 л воды, 1/4 ч. л. лимонной кислоты. В стерильную банку засыпьте малину, добавьте лимонную кислоту. Воду с сахаром доведите до кипения, залейте ягоды кипящим сиропом. Накройте крышкой, оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость обратно в кастрюлю, снова доведите до кипения и повторно залейте в банку. Сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Подавайте охлажденным — он хорош сам по себе или как основа для морсов и коктейлей. Храните в темном месте до года, а открытую банку — в холодильнике не более 5 дней.

Ранее стало известно, как приготовить ароматный яблочный компот, где сладость яблок гармонично сочетается с тонкими пряными нотками.

компоты
малина
ягоды
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
