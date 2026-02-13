Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 14:35

Маковый завиванец — рулет, как улитка, с сочной начинкой и яблоками. Ленивый рецепт без лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот маковый завиванец с яблоками — гениально простой ленивый рулет, который выглядит так, будто вы пекли его полдня, а на самом деле — ни дрожжей, ни выстаивания, ни лишней возни. Его необычность в том, что сочная яблочно-маковая начинка заворачивается в нежное тесто спиралью-улиткой и превращается в духовке в ароматное, румяное чудо с хрустящей карамельной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, слегка слоистый рулет, пропитанный сладким маком и кисловатыми яблочными дольками, которые тают во рту, оставляя тонкое послевкусие корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного или дрожжевого теста, 150 г мака, 2 яблока, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, щепотка корицы и ванилина. Мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду и разотрите с сахаром до влажной массы. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с маком, корицей и ванилином. Тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте растопленным маслом, равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет и защипните края. Нарежьте рулет на кусочки шириной 4–5 см, выложите на противень срезом вверх, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Готовые улитки можно присыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Общество
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Общество
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
рецепты
кулинария
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ефремов и Бортич поучаствуют в сериале «В «Хогвартс» я не попал»
ЦБ снизил ключевую до 15,5%: что будет с рублем, кредитами и вкладами
Ровный ветер и потепление до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Набиуллина оценила сберегательную активность россиян
Детская поликлиника в Казани лишилась части крыши
Бывший заместитель Зеленского оказался в розыске на Украине
Канада ввела санкции против российского рэпера
Путину подарили чудотворную икону Божией Матери «Целительница»
Макрон прояснил свои отношения с Мерцем на фоне слухов в СМИ
Цена километра: почему логистика стала важнее стоимости сырья
Стало известно, почему неформальная встреча лидеров ЕС оказалась провальной
«Симпатичный и кучерявый»: Сафронов о смерти крестного отца Овечкина
«Разовый характер»: Набиуллина оценила январское ускорение инфляции
В Москве пройдет музыкальный фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ»
В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых
Еще один человек умер из-за вируса Нипах в Индии
Сексолог раскрыла, как аномальный пенис Эпштейна мог влиять на его жизнь
«Слава богу, подарили»: Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой на ОИ
Юрист ответила, куда жаловаться на протекающую крышу
Пьяный шумахер устроил погоню и попал под пули гаишников
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.