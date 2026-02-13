Маковый завиванец — рулет, как улитка, с сочной начинкой и яблоками. Ленивый рецепт без лишних хлопот

Этот маковый завиванец с яблоками — гениально простой ленивый рулет, который выглядит так, будто вы пекли его полдня, а на самом деле — ни дрожжей, ни выстаивания, ни лишней возни. Его необычность в том, что сочная яблочно-маковая начинка заворачивается в нежное тесто спиралью-улиткой и превращается в духовке в ароматное, румяное чудо с хрустящей карамельной корочкой. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, слегка слоистый рулет, пропитанный сладким маком и кисловатыми яблочными дольками, которые тают во рту, оставляя тонкое послевкусие корицы и ванили.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного или дрожжевого теста, 150 г мака, 2 яблока, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, щепотка корицы и ванилина. Мак залейте кипятком на 20 минут, затем слейте воду и разотрите с сахаром до влажной массы. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с маком, корицей и ванилином. Тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте растопленным маслом, равномерно распределите начинку, сверните плотный рулет и защипните края. Нарежьте рулет на кусочки шириной 4–5 см, выложите на противень срезом вверх, слегка приплюсните. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Готовые улитки можно присыпать сахарной пудрой.

