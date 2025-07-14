Макароны с тунцом, которые ваши гости назовут «неожиданно кайф»

Если обычные макароны с сосисками вам уже надоели, пора попробовать более интересный вариант. Эти макароны с консервированным тунцом и помидорами готовятся за 20 минут, но по вкусу напоминают ресторанное блюдо. Сытно, ярко и очень просто. Попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты на 2–3 порции

Макароны (лучше ракушки) — 300 г

Помидоры — 3–4 шт.

Тунец консервированный — 1 банка

Имбирь молотый — 0,5 ч. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить макароны с тунцом и помидорами

Помидоры нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости. С тунца слейте жидкость, разомните его вилкой и добавьте к помидорам. Посыпьте молотым имбирем, посолите по вкусу, добавьте лимонный сок и немного прогрейте смесь. Макароны отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и переложите макароны в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте и прогрейте пару минут.

По желанию можно посыпать готовое блюдо пармезаном и свежей зеленью. Подавайте горячим — так оно самое вкусное.

Эти макароны докажут вам, что даже из консервированного тунца можно сделать блюдо, за которое не стыдно перед гостями. Готовьте и удивляйте.

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