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14 июля 2025 в 15:08

Макароны с тунцом, которые ваши гости назовут «неожиданно кайф»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если обычные макароны с сосисками вам уже надоели, пора попробовать более интересный вариант. Эти макароны с консервированным тунцом и помидорами готовятся за 20 минут, но по вкусу напоминают ресторанное блюдо. Сытно, ярко и очень просто. Попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты на 2–3 порции

  • Макароны (лучше ракушки) — 300 г
  • Помидоры — 3–4 шт.
  • Тунец консервированный — 1 банка
  • Имбирь молотый — 0,5 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить макароны с тунцом и помидорами

  1. Помидоры нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
  2. С тунца слейте жидкость, разомните его вилкой и добавьте к помидорам.
  3. Посыпьте молотым имбирем, посолите по вкусу, добавьте лимонный сок и немного прогрейте смесь.
  4. Макароны отварите в подсоленной воде до готовности.
  5. Слейте воду и переложите макароны в сковороду с соусом.
  6. Хорошо перемешайте и прогрейте пару минут.

По желанию можно посыпать готовое блюдо пармезаном и свежей зеленью. Подавайте горячим — так оно самое вкусное.

Эти макароны докажут вам, что даже из консервированного тунца можно сделать блюдо, за которое не стыдно перед гостями. Готовьте и удивляйте.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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