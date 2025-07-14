Макароны с тунцом, которые ваши гости назовут «неожиданно кайф»

Если обычные макароны с сосисками вам уже надоели, пора попробовать более интересный вариант. Эти макароны с консервированным тунцом и помидорами готовятся за 20 минут, но по вкусу напоминают ресторанное блюдо. Сытно, ярко и очень просто. Попробуйте и убедитесь сами.
Ингредиенты на 2–3 порции
- Макароны (лучше ракушки) — 300 г
- Помидоры — 3–4 шт.
- Тунец консервированный — 1 банка
- Имбирь молотый — 0,5 ч. л.
- Сок лимона — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Как приготовить макароны с тунцом и помидорами
- Помидоры нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом до мягкости.
- С тунца слейте жидкость, разомните его вилкой и добавьте к помидорам.
- Посыпьте молотым имбирем, посолите по вкусу, добавьте лимонный сок и немного прогрейте смесь.
- Макароны отварите в подсоленной воде до готовности.
- Слейте воду и переложите макароны в сковороду с соусом.
- Хорошо перемешайте и прогрейте пару минут.
По желанию можно посыпать готовое блюдо пармезаном и свежей зеленью. Подавайте горячим — так оно самое вкусное.
Эти макароны докажут вам, что даже из консервированного тунца можно сделать блюдо, за которое не стыдно перед гостями. Готовьте и удивляйте.
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