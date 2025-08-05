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05 августа 2025 в 08:09

Губернатор потребовал отставки мэра Вилючинска на Камчатке

Губернатор Камчатки Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Головчака

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки главы города Вилючинска Игоря Головчака. В своем Telegram-канале он отметил, что нарекания местных жителей оказались справедливыми, особенно после произошедшего в регионе мощного землетрясения.

Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации городского округа. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло. <…> По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака, — написал Солодов.

Глава региона отметил, что провел объезд социальных объектов, домов и пункта временного размещения граждан в городе и убедился в справедливости претензий лично. Солодов посчитал работу городской администрации и особенно «реагирование власти на чрезвычайную ситуацию» неудовлетворительными.

Ранее сообщалось, что гигантская волна цунами, обрушившаяся на бухту Вестник Камчатки после землетрясения 30 июля, в высоту достигала около 18 метров. Ее измерил очевидец Дмитрий по просьбе ученых ДВО РАН по следу на земле от нижней точки до вершины затопления.

Камчатка
Камчатский край
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Владимир Солодов
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