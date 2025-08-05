Родителям дали топ-5 советов, как подготовить ребенка к ЕГЭ

Гибкое расписание поможет школьнику подготовиться к сдаче единого государственного экзамена, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, оно должно включать в себя не только учебу, но и отдых, а также личное время.

Готовь школьника к ЕГЭ летом, чтобы не паниковать осенью. Подготовка к экзаменам — это марафон, а не спринт. И лето дает отличную возможность начать движение к цели без паники и перегрузки. Составьте гибкое расписание. Летом важно соблюдать баланс: учеба, отдых и личное время. Помогите ребенку спланировать дни так, чтобы были и занятия, и прогулки, и хобби. Такой режим снижает стресс и создает ритм, который поможет плавно войти в учебный год, — пояснила Шнайдер.

Кроме того, педагог посоветовала уделить внимание чтению художественной литературы, но так, чтобы оно проходило не по принуждению, а исходя из интересов ребенка. Также она отметила, что важно обсуждать прочитанное, так как это поможет развивать аналитическое мышление.

Чтобы подготовиться к ЕГЭ, следует читать художественную литературу. Пусть ребенок читает не по списку, потому что надо, а то, что может вызвать интерес. Это развивает мышление, обогащает словарный запас и готовит к анализу текстов. После прочтения книг обсуждайте сюжет, героев, конфликт. Это тренирует навык анализа, который так нужен на экзаменах. Решайте тесты и следите за обновлениями. Не нужно перегружать ребенка тестами, но знакомство с форматом заданий важно. Главное, что нужно ребенку, — не контроль, а поддержка. Говорите с ним, интересуйтесь, как он себя чувствует, помогайте справляться с тревогой, — подытожила Шнайдер.

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