14 августа 2025 в 15:00

Лёгкий овощной суп с рисом — витаминная бомба! Вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лёгкий овощной суп с рисом – витаминная бомба! Идеальный вариант для тех, кто любит полезные и низкокалорийные блюда. Ароматный, насыщенный вкус свежих овощей в сочетании с нежным рисом – это просто, вкусно и очень полезно! Такой супчик порадует всю семью и станет отличным выбором для лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 шт
  • Болгарский перец — 1 шт
  • Рис — 2,5-3 ст л
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Вода или овощной бульон — 1,5 л
  • Зелень петрушки — по вкусу
  • Растительное масло — 1-2 ст л
  • Паприка молотая — 0,5 ч л
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук очищаем и мелко нарезаем. Помидоры обдаём кипятком, снимаем кожицу и режем кубиками. Перец чистим от семян и нарезаем. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук 2-3 минуты.
  2. Добавляем помидоры и петрушку, жарим ещё 2 минуты. Кладём перец, перемешиваем и вливаем бульон. Доводим до кипения, добавляем промытый рис и варим 15 минут на слабом огне. В конце приправляем паприкой, солью и перцем. Даём настояться 10 минут – и можно подавать!

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

супы
овощи
похудение
рис
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
