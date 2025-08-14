Лёгкий овощной суп с рисом — витаминная бомба! Вкусный рецепт для похудения

Лёгкий овощной суп с рисом – витаминная бомба! Идеальный вариант для тех, кто любит полезные и низкокалорийные блюда. Ароматный, насыщенный вкус свежих овощей в сочетании с нежным рисом – это просто, вкусно и очень полезно! Такой супчик порадует всю семью и станет отличным выбором для лёгкого ужина.

Ингредиенты

Помидоры — 2 шт

Болгарский перец — 1 шт

Рис — 2,5-3 ст л

Лук репчатый — 1 шт

Вода или овощной бульон — 1,5 л

Зелень петрушки — по вкусу

Растительное масло — 1-2 ст л

Паприка молотая — 0,5 ч л

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук очищаем и мелко нарезаем. Помидоры обдаём кипятком, снимаем кожицу и режем кубиками. Перец чистим от семян и нарезаем. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук 2-3 минуты. Добавляем помидоры и петрушку, жарим ещё 2 минуты. Кладём перец, перемешиваем и вливаем бульон. Доводим до кипения, добавляем промытый рис и варим 15 минут на слабом огне. В конце приправляем паприкой, солью и перцем. Даём настояться 10 минут – и можно подавать!

