Лунный календарь на сентябрь 2023 года: выбираем удачные дни для важных дел Узнаем, благоприятные для стрижки, пересадки растений, уборки урожая и других дел дни на сентябрь 2023 года по лунному календарю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лунный календарь на сентябрь 2023 года

Естественный спутник Земли — Луна управляет разными процессами на нашей планете. В последнее время стало модно в соответствии с фазами Луны также планировать повседневные дела: стрижку волос, подписание контрактов, работы в саду и запуск важных проектов. Даже если вам кажется, что лунный календарь на вашу жизнь никак не влияет, то все равно стоит попробовать воспользоваться им, а потом проверить — удалось ли достичь успеха в том, что раньше вам никак не удавалось. Для этого предлагаем узнать благоприятные для различных сфер деятельности дни в соответствии с лунным календарем на сентябрь.

Лунный календарь стрижек на сентябрь

Хорошо выглядеть сегодня не просто модно, но еще и необходимо, чтобы быть успешным бизнесменом или результативным работником. А хорошая стрижка создает образ человека и порой может оказаться куда важнее хорошего костюма или модных аксессуаров. Но все мы хотя бы раз в жизни неудачно стриглись. Возможно, это произошло в неблагоприятный день? Чтобы впредь не совершать таких досадных промахов, предлагаем выбрать для стрижки, окраски или лечебных процедур для волос наиболее подходящий день в лунном календаре на сентябрь 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лунный календарь стрижек на сентябрь

Итак, в сентябре лучше записаться на стрижку 18-го, 25-го или 26-го числа. Не стоит посещать парикмахерскую 21 и 30 сентября. Если вам требуется посетить мастера, чтобы провести лечебные процедуры или выполнить окрашивание, то для этого в лунном календаре тоже предусмотрены особые дни:

Окрашивать или мелировать волосы лучше 25, 26 или 29 сентября.

Лечебные процедуры для волос и кожи головы будут удачны 18, 19, 20, 27, 29 или 30 сентября.

Записаться на долговременную завивку можно 25, 26 и 29 сентября.

Кроме того, если постричься 18, 26 или 26 сентября, то в соответствии с лунным календарем это приведет к быстрому росту волос.

Лунный календарь огородника на сентябрь

Несмотря на то что во многих регионах России уже начались первые заморозки, работы в огороде закончены не все. Узнаем, что и когда можно или нельзя делать в саду в соответствии с календарем лунных дней на сентябрь 2023 года.

18 сентября следует уделить внимание поливке домашних растений, а также проверить почву под деревьями и кустарниками. Из-за теплой погоды некоторые плодовые деревья зацвели второй раз за год, им может потребоваться дополнительное увлажнение почвы.

19 сентября не стоит заниматься земляными работами — велика вероятность, что это неблагоприятно повлияет на корневую систему растений.

21 сентября хорошо обрезать кустарники и ветки деревьев, также можно заняться подготовкой почвы к зиме и избавлением от вредителей.

22 сентября можно продолжить борьбу с вредителями, кроме этого полезно вносить удобрения там, где это необходимо.

23 сентября полезно будет избавиться от сорняков.

24 сентября благоприятны любые земляные работы.

26 сентября — самое время собрать урожай, если вы еще не закончили эти работы. Кроме того, можно собирать лесные ягоды и орехи, грибы, если в вашем регионе еще стоит теплая погода.

27 сентября хорошо будет заняться сбором лекарственных растений. Земляными работами заниматься не следует, но можно вносить удобрения.

28 сентября работы в саду следует отложить, зато день походит для заготовок на зиму из овощей и фруктов.

30 сентября — удачный день для борьбы с вредителями и подготовки почвы к зиме. Также можно заниматься сушкой овощей и фруктов.

Лунный посевной календарь на сентябрь

Подготовка к следующему летнему сезону для владельцев загородных участков не менее важна, чем подготовка огорода к зиме. Поэтому мы отдельно подготовили список дней, когда можно заниматься посадкой и посевом растений под зиму.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лунный календарь огородника на сентябрь

18 сентября — благоприятный день для посадки деревьев и кустарников.

19 сентября можно заняться высадкой стойких к холодам и поздноцветущих растений. Также сегодня благоприятное время для посева озимых культур.

20 сентября можно заняться посевом любых растений, съедобная часть которых находится над землей. Лучше всего в этот день уделить время посеву позднеспелых фруктов, овощей и цветов.

24 сентября — время сеять раннеспелые растения, а также быстрорастущие сорта. Уделите особое внимание тщательному увлажнению почвы.

25 сентября можно заняться посадкой любых культур, которые не предназначены для долгого хранения.

Лунный календарь для здоровья, красоты и отдыха

Лунный календарь содержит рекомендации и для других повседневных дел. Расскажем о некоторых из них.

Хирургическое вмешательство принесет положительный результат с 18 по 28 сентября.

На эти же даты — с 18-е по 28-е число — можно планировать лечение зубов.

Благоприятные дни для зачатия ребенка приходится на 19, 20, 21, 23, 24, 27 и 29 сентября.

Приступать к соблюдению диеты для похудения лучше с 18 сентября.

Планировать различные процедуры для оздоровления кожи, маникюр и педикюр, эпиляцию и депиляцию рекомендуется 23 и 25 сентября.

Путешествия будут складываться удачно, если вы отправитесь в путь 21, 22, 24, 27, 29 и 30 сентября.

Читайте также:

Когда копать картошку по лунному календарю в 2023 году?

Праздник Рождества Богородицы: когда отмечают, какие традиции и запреты

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года

Когда отмечают Ореховый Спас в 2023 году? История и традиции празднования

Когда православные отмечают праздник иконы Казанской Божьей Матери