Звезда Сигурни Уивер взошла вместе с успехом триллера «Чужой», в котором впервые в истории подобных фильмов главную роль борца с инопланетными существами сыграла молодая женщина. Несмотря на то что у ленты позже появились сиквелы, в которых Уивер также приняла участие, она не стала актрисой одной роли. Узнаем, как ей это удалось, в каких проектах звезда занята сейчас и что происходит в ее личной жизни.
Биография юной Сигурни Уивер
Сигурни Уивер — псевдоним актрисы, который она взяла в начале актерской карьеры. В действительности американскую кинозвезду зовут Сьюзен Александра Уивер. Именно под таким именем ее зарегистрировали родители в Нью-Йорке в 1949 году. Мать будущей актрисы была известной телеведущей на телеканалах Великобритании, а отец сделал карьеру на американском телевидении, дослужившись до поста руководителя NBC.
Актерский талант у девочки проявился еще в детские годы, когда она регулярно устраивала различные розыгрыши для своих нянь и гувернанток. Семья Уивер была довольно состоятельной, однако для этого родителям приходилось много работать, из-за чего за маленькой Сьюзен и ее братом Троем присматривали в основном воспитатели.
Когда пришла пора, девочку отправили на обучение в одну из частных школ на Манхэттене. Сама учеба не играла особой роли в жизни Уивер, а вот взаимоотношения со сверстниками давались ей нелегко. Причиной тому было нестандартное телосложение девушки — уже в подростковом возрасте она была на голову выше своих сверстников, при этом отличалась худобой. Решить проблему насмешек одноклассников удалось просто: Сьюзан стала смеяться вместе с ними, принимая их шутки и не пытаясь переубедить самых ярых насмешников. Благодаря этому довольно скоро ребятам надоело над ней подшучивать, и проблема решилась сама собой. Однако в юности и молодости Сигурни Уивер немало комплексовала по поводу своего роста — 185 см — и необычайной худобы. Тем не менее именно такие пропорции позволили ей получить ряд ярких ролей, на которые режиссеры выбирали ее за стройную фигуру и модельную внешность.
Семья Сигурни Уивер в силу особенностей работы родителей часто переезжала с места на место, и уже в подростковом возрасте девочке пришлась по вкусу кочевая жизнь. Именно в это время она под влиянием американской литературы приняла решение взять себе псевдоним, и вскоре даже близкие друзья стали называть Сьюзен Александру Сигурни, в честь одной из героинь романа «Великий Гэтсби».
Окончив школу, девушка отправилась в путешествие по миру, во время которого размышляла о том, чем бы ей хотелось заняться в жизни. Вернувшись в Штаты, Уивер подала документы на специальность «Английская литература» в Университет Стэнфорда. Через некоторое время будущая звезда поступила в Йель, чтобы заняться изучением драматического искусства.
В вузе Сигурни столкнулась с непониманием преподавателей, которые пришли к выводу, что у нее совершенно нет актерского таланта. Все годы обучения девушка получала лишь проходные роли в спектаклях, и даже дипломная работа для нее обернулась ролью второго плана.
Как Сигурни Уивер стала главным борцом с инопланетянами
Одна из первых работ будущей звезды в большом кино была в фильме Вуди Аллена «Энни Холл». Уивер досталась второстепенная роль, и зритель практически не заметил ее на экране. Однако сама лента завоевала 4 «Оскара», что положительно сказалось на карьере Уивер. Затем последовало еще несколько проходных ролей, и, наконец, по воле случая Сигурни получила главную роль в фильме «Чужой».
Эта строчка актерской биографии Уивер стала поистине случайностью. Дело в том, что в первоначальной версии сценария Рипли был мужчиной. Когда роль была переписана под женского персонажа, на нее прочили другую актрису. Однако в ходе кастинга продюсеры фильма оказались под большим впечатлением от проб Уивер, во время которых она произносила монолог из финальной части фильма на борту спасательной шлюпки.
Фильм стал одним из первых в своем роде, где главную роль спасителя мира сыграла женщина. Кроме того, лента на момент выхода «изобиловала» нецензурными словами — всего ругательства в фильме произносились 5 раз, из них 4 содержались в репликах главной героини. Для 1979 года это было вопиющим случаем.
После выхода фильма на экраны Сигурни Уивер проснулась знаменитой. А женщины-супергерои, которым не чужда любовь к котикам, на долгие годы стали популярными персонажами в мировом кинематографе. В 1986, 1992 и 1997 году актриса сыграла роль Рипли еще три раза.
Несмотря на съемки в нескольких частях «Чужого», Сигурни Уивер посчастливилось не стать актрисой одной роли благодаря тому, что после выхода первой части культового фильма ей предложили роль в следующем проекте, и Уивер приняла ее. Несмотря на то что лента «О юность и красота!» осталась практически незамеченной широким зрителем, актриса продолжала принимать новые предложения. И в последующие годы Уивер сыграла в более-менее известных фильмах:
- «Очевидец», 1981 год.
- «Год, опасный для жизни», 1982 год.
- «Сделка века», 1983 год.
- «Охотники за привидениями», 1984 год.
- «Одна женщина или две», 1985 год.
Затем последовал сиквел звездной ленты под названием «Чужие», и после него актриса уже регулярно снималась в одном-двух фильмах каждый год. В 1987 году актриса была номинирована на «Оскар» за фильм «Чужие», однако получить статуэтку ей так и не удалось — кинокритики сочли более значимой роль другой актрисы в драме «Дети тишины». Два года спустя Уивер еще дважды номинировалась на «Оскар», но также безуспешно.
Где снимается Сигурни Уивер сейчас
Большинство фильмов, в которых Уивер снялась в последние годы, стали широко известны. Так, зрители и критики высоко оценили ее участие в блокбастере Джеймса Камерона «Аватар», который собрал в мировом прокате почти 3 млрд долларов США. В прошлом году вышел сиквел проекта, где 70-летняя актриса сыграла подростка. Благодаря использованию технологии «захвата движения», гримерам не пришлось «омолаживать» актрису, однако умение передать поведение, мимику и движения подростка еще раз доказали высокий уровень драматического мастерства Уивер.
Среди других ярких проектов с участием Сигурни Уивер необходимо выделить такие ленты, как:
- «Гориллы в тумане», 1988 год.
- «Дейв», 1993 год.
- «Смерть и девушка», 1994 год.
- «Имитатор», 1995 год.
- «Ледяной ветер», 1997 год.
- «Карта мира», 1999 год.
- «Сердцеедки», 2001 год.
- «Клад», 2003 год.
- «Таинственный лес», 2004 год.
- «Снежный пирог», 2006 год.
- «Снова ты», 2010 год.
- «Красные огни», 2011 год.
- «Робот по имени Чаппи», 2016 год.
- «Звоните Джейн», 2021 год.
Скучная личная жизнь Сигурни Уивер
Личная жизнь актрисы, на радость поклонникам и к сожалению для папарацци, не представляет тайны. В молодости Сигурни Уивер считала карьеру более важной, чем создание семьи. А потому долгое время не была заинтересована в романах. Но в начале 1980-х годов, уже будучи всемирно знаменитой, на театральном фестивале она познакомилась с режиссером Джимом Симпсоном, который был младше ее на 6 лет. В 1984 году пара поженилась, а спустя еще 6 лет, в 1990 году Сигурни Уивер наконец стала мамой. Шарлотта Симпсон, единственная дочь Уивер, пошла по стопам матери и стала актрисой. Ее родители до сих пор счастливы в браке.
Планы Сигурни Уивер в 2023 году
Актриса одна из немногих в Голливуде, кто не стал пытаться остановить старость и ложиться под нож пластических хирургов. Со временем Сигурни Уивер стала играть возрастных героинь, причем в интервью она не раз подчеркивала, что это новый опыт и ей нравится пробовать себя в непривычном амплуа. Так, в этом году на телеэкраны вышел сериал «Потерянные цветы Элис Харт», где Уивер исполнила роль бабушки главной героини.
В ближайшие годы Сигурни Уивер предстоит активная работа: актриса уже официально заявлена как исполнительница роли Грейс в трех следующих частях проекта «Аватар».
Помимо актерской деятельности, Уивер занимается благотворительностью, участвует в акциях по защите диких животных.
Интересные факты о Сигурни Уивер
- Сигурни Уивер никогда не подвергала себя пластическим операциям, и однажды в интервью заявила, что монстры из фильмов не так страшны, как те, что выходят из-под ножей пластических хирургов.
- Звезда в совершенстве владеет испанским и французским языками.
- Ее любимая театральная роль — Порции в «Венецианском купце».
- Сигурни Уивер много лет дружит с Джейми Ли Кертис, вместе они снялись в ленте «Снова ты».
- Актриса боится эскалаторов и лифтов.
- С 1988 года заинтересовалась темой сохранения исчезающих приматов, сегодня Сигурни Уивер — почетный председатель Международного фонда горилл Дайан Фосси. Именно роль его основательницы актриса сыграла в ленте «Гориллы в тумане».
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