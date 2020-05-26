«Лучше бы пристрелили»: Шнуров оценил меры поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/65895e08-2440-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, вступивший в «Партию Роста», обрушился с критикой в адрес властей из-за мер поддержки бизнеса.

Фактически лучше бы пристрелили сразу, чем так помогать, — заявил музыкант.

По словам исполнителя, «то, что предлагают, либо не доходит до людей, либо этого крайне мало». Он считает, что предприниматели могут рассчитывать только на себя, так как 1990-е годы снова наступили. А государство предлагает бесполезные меры, пишет «URA.ru».

Ранее «Партия Роста» предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса. Партия также предлагает разрешить промышленным предприятиям брать недорогой, долгосрочный и беззалоговый кредит, «ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых».

Как писал NEWS.ru, самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, индивидуальным предпринимателям будет положен налоговый вычет.