Путин: cамозанятым гражданам вернут их налог на доход

Президент России Ввладимир Путин сообщил, что самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме.
Российский лидер во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке подчеркнул, что самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения. Глава государства отметил, что сообщит о них отдельно.
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