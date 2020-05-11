Путин: cамозанятым гражданам вернут их налог на доход

https://static.news.ru/photo/9f9e9e8c-938f-11ea-989d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Ввладимир Путин сообщил, что самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объёме.

Российский лидер во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке подчеркнул, что самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что в стране будет разработан новый пакет мер по поддержке населения. Глава государства отметил, что сообщит о них отдельно.