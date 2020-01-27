https://static.news.ru/photo/7b95b5a8-40a0-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Председатель Партии роста Борис Титов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Партия роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо партии председателю правительства РФ.

Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах. Перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего, производственных направлений: по примеру Казахстана освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса, — процитировал документ ТАСС.

В документе представлены и другие предложения по улучшению ситуации с финансированием бизнеса. Например, партия предлагает разрешить промышленным предприятиям брать недорогой, долгосрочный и беззалоговый кредит, «ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых», а также другие.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнесменов беспокоят в первую очередь высокие налоги и сложность процедуры получения лицензий.