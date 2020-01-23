С какими сложностями наиболее часто сталкиваются предприниматели, каковы результаты борьбы за декриминализацию бизнеса и как противостоять рейдерским захватам предприятий? На эти и другие вопросы в интервью NEWS.ru ответил начальник Управления по обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности Москвы Анатолий Мальцан. Данная организация была основана в 2012 году по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина как коллегиальный рабочий орган столичного правительства.

— Какие проблемы сегодня беспокоят бизнесменов в первую очередь?

— Наиболее существенными административными барьерами для ведения бизнеса являются высокие налоги, нестабильность законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятельность, а также сложность и затянутость процедур получения лицензий, разрешений, средств государственной поддержки. Об этом говорит свежее исследование, которое было проведено ГБУ «Малый бизнес Москвы» в ноябре-декабре 2019 года.

Чаще всего в минувшем году субъектов предпринимательской деятельности беспокоили темы, связанные с ведением бизнеса — споры по оплатам коммунальных услуг, по государственным контрактам, а также хозяйствующих субъектов с госучастием в уставном капитале; земельно-имущественные споры — по большей части в области арендных отношений; а также вопросы, связанные с налогами — блокировка счетов, незаконные начисления, исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, страховые взносы, смена налогового режима.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— С какими системными проблемами обращаются граждане и насколько тяжело их решить?

— Системные проблемы в отличии от индивидуальных касаются широкого круга лиц. За прошедший год наиболее интересными решёнными системными проблемами были: проблема демонтажа информационных конструкций (вывесок) предпринимателей, проблема перекрытия вывесок декоративно-сетчатыми заграждениями при ремонте фасада здания, а также пробелы регулирования порядка ведения бизнеса в парках Москвы. Лёгкого решения системных проблем бизнесменов, как правило, не бывает — для этого требуется координация многочисленных ведомств.

— Каковы результаты борьбы за декриминализацию бизнеса?

— На текущий момент я бы не стал подводить какие-либо итоги результативности этой борьбы. Видение этой проблемы у бизнес-сообщества, адвокатов, судей и правоохранительных органов разнится, методы ведения статистики тоже. Этот вопрос поднимался неоднократно, в том числе в повестке Владимира Путина.

Первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник на заседании Совета по правам человека в Кремле в декабре 2019 года отмечал обвинительный уклон судов, который недопустим в принципе, а тем более в делах по бизнес-преступлениям. Там зачастую присутствует не криминальный, а коммерческий интерес предпринимателей, и правоохранительные органы выступают в качестве рычага давления. Если говорить в целом, то результаты декриминализации бизнеса пока скромные.

— Оправдано ли широкое применение статьи УК «Мошенничество» к бизнесменам, в частности к неплательщикам банковских кредитов?

— С моей точки зрения, применение Уголовного кодекса возможно только в крайнем случае, так как очевидно, что банки являются более сильными игроками на рынке нежели коммерческие организации. У них есть все возможности для страхования своих рисков при выдаче кредитов. И когда бизнес сталкивается с проблемами и неспособностью погасить кредит, нельзя допускать, чтобы на него оказывалось давление через применение статей уголовного кодекса. Что, к сожалению, мы периодически наблюдаем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовые риски и ответственность лежат, прежде всего, в области гражданского законодательства. А если все же бизнесмен похищает денежные средства у банка, то должны быть предоставлены неопровержимые доказательства умышленного хищения.

— Несмотря на то, что рейдерских захватов предприятий стало меньше, они по-прежнему имеют место быть. Как с ними бороться?

— Проблема рейдерских захватов — это не только вопрос борьбы с преступниками, коррумпированными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов, судов, банков. Речь также идёт о большой профилактической работе среди предпринимательского сообщества по реализации мер, направленных на предотвращения возможных атак. Такие истории безусловно должны освещаться СМИ. Рейдеры не любят огласки, поскольку публично захватить то или иное предприятие на основе поддельных документов непросто.

— Каковы важнейшие задачи Штаба в 2020 году?

— Наша важнейшая задача — сделать Штаб основной московской площадкой для взаимодействия бизнеса и государственной власти, для решения проблем бизнеса. Крайне важным считаю внедрение системы досудебной медиации на площадке Штаба, нормативное закрепление процедуры разрешению конфликтов в досудебном порядке. Медиация — это новой уровень правосознания и восприятия. Многие развитые страны уже сделали ставку на данный институт. Крайне важно усилить работу Штаба в отстаивании законных интересов и прав субъектов предпринимательской деятельности и решении системных вопросов, позволяющих улучшить условия ведение бизнеса в Москве.