Лимонный кекс с глазурью! Простой, но вкуснее чем в кондитерской! Этот кекс — настоящее воплощение лета в вашей кухне! Сочная мякоть с ярким цитрусовым ароматом и сладкой глазурью покорит даже тех, кто равнодушен к десертам. Идеальный баланс кислинки и нежности — готовится за 10 минут!
Ингредиенты
- Сливочное масло — 130 г (размягчённое)
- Сахар — 150 г
- Мука — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 4 г (1 ч. л.)
- Цедра 2 лимонов
- Сок 1/2 лимона
Для глазури
- Сок 1/2 лимона
- Сахарная пудра — 70 г
Приготовление
- Размягчённое масло взбейте с сахаром до кремообразного состояния. По одному вводите яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте лимонный сок и цедру — они придадут тот самый солнечный аромат! Тесто переложите в смазанную форму и выпекайте при 170°C 30–35 минут (проверяйте шпажкой).
- Секрет идеальной глазури: смешайте тёплый лимонный сок с сахарной пудрой до однородности — она должна стекать с ложки лентой. Поливайте слегка остывший кекс, чтобы глазурь красиво растеклась, но не впиталась полностью.
