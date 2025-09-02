Лимонный кекс с глазурью! Простой, но вкуснее чем в кондитерской! Этот кекс — настоящее воплощение лета в вашей кухне! Сочная мякоть с ярким цитрусовым ароматом и сладкой глазурью покорит даже тех, кто равнодушен к десертам. Идеальный баланс кислинки и нежности — готовится за 10 минут!

Ингредиенты

Сливочное масло — 130 г (размягчённое)

Сахар — 150 г

Мука — 200 г

Яйца — 3 шт.

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 4 г (1 ч. л.)

Цедра 2 лимонов

Сок 1/2 лимона

Для глазури

Сок 1/2 лимона

Сахарная пудра — 70 г

Приготовление

Размягчённое масло взбейте с сахаром до кремообразного состояния. По одному вводите яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте лимонный сок и цедру — они придадут тот самый солнечный аромат! Тесто переложите в смазанную форму и выпекайте при 170°C 30–35 минут (проверяйте шпажкой). Секрет идеальной глазури: смешайте тёплый лимонный сок с сахарной пудрой до однородности — она должна стекать с ложки лентой. Поливайте слегка остывший кекс, чтобы глазурь красиво растеклась, но не впиталась полностью.

