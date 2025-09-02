Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 14:00

Лимонный кекс с глазурью! Простой, но вкуснее чем в кондитерской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный кекс с глазурью! Простой, но вкуснее чем в кондитерской! Этот кекс — настоящее воплощение лета в вашей кухне! Сочная мякоть с ярким цитрусовым ароматом и сладкой глазурью покорит даже тех, кто равнодушен к десертам. Идеальный баланс кислинки и нежности — готовится за 10 минут!

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 130 г (размягчённое)
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 4 г (1 ч. л.)
  • Цедра 2 лимонов
  • Сок 1/2 лимона

Для глазури

  • Сок 1/2 лимона
  • Сахарная пудра — 70 г

Приготовление

  1. Размягчённое масло взбейте с сахаром до кремообразного состояния. По одному вводите яйца, каждый раз тщательно перемешивая. Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в тесто. Добавьте лимонный сок и цедру — они придадут тот самый солнечный аромат! Тесто переложите в смазанную форму и выпекайте при 170°C 30–35 минут (проверяйте шпажкой).
  2. Секрет идеальной глазури: смешайте тёплый лимонный сок с сахарной пудрой до однородности — она должна стекать с ложки лентой. Поливайте слегка остывший кекс, чтобы глазурь красиво растеклась, но не впиталась полностью.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс — хит вне сезонов! Станет любимым пирогом семьи.

кексы
лимон
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
