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20 июня 2026 в 08:02

Летний «Изумрудный браслет» делаю так: полезный зеленый слой и красивая подача кольцом

Фото: D-NEWS.ru
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Летом хочется более легких и свежих салатов, но без потери вкуса и сытности. Поэтому вместо привычного верхнего слоя из киви я готовлю нежный зеленый крем из авокадо, лимона, чеснока и большого пучка зелени. Получается не только полезнее, но и намного вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе вареное — 400 г, помидоры — 2 шт., яйца — 4 шт., сыр — 100 г, зеленый лук — 30 г, майонез — 150 г, авокадо — 2 шт., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, укроп — 15 г, петрушка — 15 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую и натрите на крупной терке. Сыр также натрите. Помидоры нарежьте мелкими кубиками и слегка слейте выделившийся сок. Зеленый лук мелко нарежьте.

Для изумрудного слоя очистите авокадо и сложите в чашу блендера. Добавьте лимонный сок, чеснок, укроп, петрушку, щепотку соли и измельчите до состояния густого крема.

На большое блюдо поставьте кулинарное кольцо, а в центр установите высокий стакан.

Первым слоем выложите курицу и слегка смажьте майонезом. Следующим слоем выложите сыр и снова сделайте тонкую сеточку майонеза. Далее идут помидоры, после них — натертые яйца. Верх и бока салата полностью покройте кремом из авокадо и зелени и посыпьте зеленым луком, чтобы получился яркий изумрудный слой.

Уберите салат в холодильник на 1 час. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо и стакан.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева считает, что этот вариант гораздо интереснее классической версии с киви. Авокадо делает салат более нежным и сливочным, зелень добавляет свежести, а лимон и чеснок придают легкую пикантность.

Проверено редакцией
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авокадо
курица
лимон
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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