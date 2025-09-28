Лепим из пюре шарики. Внутри — расплавленный сыр и чеснок! Картофельные шарики с сыром и чесноком — вкуснота

Эти картофельные шарики — моя палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску или гарнир, который приведет всех в восторг. Они получаются с хрустящей золотистой корочкой снаружи и невероятно нежной, тающей сырно-чесночной начинкой внутри. Это блюдо у меня всегда выпрашивают даже те, кто обычно равнодушен к картошке. Готовятся они проще простого, а съедаются мгновенно. Идеально подходят к сметане или просто как сытный перекус.

Для приготовления нам понадобится: 5-6 средних картофелин, 150 граммов твердого сыра (например, российского или гауды), 2-3 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2-3 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу, панировочные сухари и растительное масло для жарки. Картофель чистим, отвариваем до готовности в подсоленной воде и сливаем воду полностью. Разминаем его в пюре, стараясь, чтобы не было комочков, и даем ему немного остыть.

Пока картошка остывает, натираем сыр на средней терке и пропускаем чеснок через пресс. В остывшее картофельное пюре добавляем яйцо, муку, тертый сыр, чеснок, соль и перец. Тщательно все вымешиваем до однородной массы. Муку можно добавлять постепенно — масса должна быть мягкой, но хорошо держать форму.

Формируем из картофельной массы небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваливаем каждый шарик в панировочных сухарях, чтобы получилась ровная хрустящая корочка. Разогреваем в сковороде достаточное количество растительного масла. Обжариваем шарики на среднем огне со всех сторон до красивого золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаем горячими, пока сыр внутри тянется!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.