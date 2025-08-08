Лепешка, из которой сыр вытекает при разрезании: готовим на сковороде

По этому рецепту у вас получится хрустящая снаружи и невероятно сочная внутри лепешка, где обжаренное до золотистости тесто контрастирует с кремовой начинкой из плавленого сыра, который вытекает при разрезании.

Рецепт: возьмите 200 г муки, 150 мл кефира, 1/2 ч. л. соды, щепотку соли, 200 г плавленых сырков, 2 ст. л. растительного масла. Замесите тесто из муки, кефира, соды и соли — оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Раскатайте 4 тонких круга диаметром 15 см. На середину каждой лепешки выложите по 50 г натертого сыра, соберите края «мешочком» и снова раскатайте в плоскую лепешку толщиной 5 мм. Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте лепешки по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне.

Готовая лепешка вздувается пузырями, а при разрезании из нее тянутся длинные нити расплавленного сыра с насыщенным молочным вкусом и легкой солоноватостью. Подавайте сразу.

