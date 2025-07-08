Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:00

Хачапури в батоне с тягучей сырной начинкой: грузинский вкус за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хачапури в батоне — это хрустящая корочка снаружи и нежная тягучая сырная начинка внутри, которая сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный грузинский вкус.

Возьмите свежий батон (лучше нарезной), аккуратно вырежьте сердцевину, оставив стенки толщиной около 1 см. Для начинки смешайте 300 г тертого сыра сулугуни, 200 г адыгейского сыра, 1 яйцо и 50 г сливочного масла — масса должна быть пластичной. Плотно начините батон сырной смесью, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут, затем раскройте фольгу и подрумяньте еще 3 минуты.

При подаче нарежьте порционными кусочками или подавайте целиком — расплавленный сыр будет тянуться, как в настоящем хачапури, а хрустящая корочка батона добавит приятный контраст.

Это блюдо особенно хорошо в горячем виде, когда сырная начинка максимально ароматная и нежная. Идеальный вариант для быстрого завтрака за 15 минут или неожиданных гостей — вкусно, сытно и необычно!

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Кабачковое искушение»: сырно-чесночная вкуснятина за полчаса готовки.

хачапури
лепешки
выпечка
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.