Хачапури в батоне с тягучей сырной начинкой: грузинский вкус за 15 минут

Хачапури в батоне с тягучей сырной начинкой: грузинский вкус за 15 минут

Хачапури в батоне — это хрустящая корочка снаружи и нежная тягучая сырная начинка внутри, которая сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный грузинский вкус.

Возьмите свежий батон (лучше нарезной), аккуратно вырежьте сердцевину, оставив стенки толщиной около 1 см. Для начинки смешайте 300 г тертого сыра сулугуни, 200 г адыгейского сыра, 1 яйцо и 50 г сливочного масла — масса должна быть пластичной. Плотно начините батон сырной смесью, заверните в фольгу и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут, затем раскройте фольгу и подрумяньте еще 3 минуты.

При подаче нарежьте порционными кусочками или подавайте целиком — расплавленный сыр будет тянуться, как в настоящем хачапури, а хрустящая корочка батона добавит приятный контраст.

Это блюдо особенно хорошо в горячем виде, когда сырная начинка максимально ароматная и нежная. Идеальный вариант для быстрого завтрака за 15 минут или неожиданных гостей — вкусно, сытно и необычно!

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