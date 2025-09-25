Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:00

Ленивый бешбармак с макаронами и мясом: быстрый рецепт казахского блюда, который удивит сытностью и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете простое и сытное блюдо для ужина, попробуйте приготовить ленивый вариант традиционного казахского бешбармака. Этот рецепт не требует сложных ингредиентов и много времени, но результат порадует насыщенным вкусом и аппетитным ароматом.

Ингредиенты

  • Мясной фарш (свинина, говядина или курица) — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сладкий перец — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Картофель — 1 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Макароны — 200 г

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Нарежьте морковь небольшими кубиками, картофель — дольками, а лук мелко нашинкуйте.
Шаг 2. На разогретую сковороду с маслом насыпьте макароны и слегка обжарьте 2 минуты. Добавьте картофель и готовьте вместе еще 2–3 минуты.
Шаг 3. Залейте водой, посолите, поперчите и тушите 20–25 минут на медленном огне до готовности картофеля и выпаривания лишней жидкости.
Шаг 4. Отдельно обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь, перец, помидор. Через пару минут положите томатную пасту и фарш. Посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут.
Шаг 5. Соедините фарш с макаронами и картофелем, перемешайте и прогрейте вместе еще 2–3 минуты. Дайте блюду настояться под крышкой 7–10 минут.

Получается ароматное, сытное и очень домашнее блюдо, которое понравится всей семье.

Когда человек решает перейти на правильное питание, он чаще всего исключает жирные продукты. Под запрет попадает и сметана. Однако не все так однозначно: ее польза или вред зависят не только от процента жирности.

Валерия Мартынович
