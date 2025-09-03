Ленивые лодочки с курицей и грибами: нужна пачка слоеного теста

Ленивые лодочки с курицей и грибами — просто и вкусно! Нужна пачка слоеного теста и самые простые ингредиенты! Эти ароматные лодочки из слоёного теста станут вашим любимым вариантом быстрого ужина или закуски к праздничному столу. Сочная курино-грибная начинка и хрустящая корочка — идеальное сочетание!

Ингредиенты

Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Для начинки

Куриное филе — 250 г

Шампиньоны — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Для заливки

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Сыр твёрдый — 60 г

Соль — щепотка

Приготовление

Тесто разморозьте при комнатной температуре. Куриное филе и грибы нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте курицу и грибы, посолите, приправьте паприкой. Тушите 7–10 минут до готовности. Раскатайте тесто, нарежьте на прямоугольники (10×15 см). В центр каждого выложите начинку, края защипните «лодочкой». Смешайте яйцо со сметаной и солью, полейте начинку, сверху посыпьте тёртым сыром. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

