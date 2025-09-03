Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 05:00

Ленивые лодочки с курицей и грибами: нужна пачка слоеного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые лодочки с курицей и грибами — просто и вкусно! Нужна пачка слоеного теста и самые простые ингредиенты! Эти ароматные лодочки из слоёного теста станут вашим любимым вариантом быстрого ужина или закуски к праздничному столу. Сочная курино-грибная начинка и хрустящая корочка — идеальное сочетание!

Ингредиенты

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Для начинки

  • Куриное филе — 250 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Для заливки

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 60 г
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Куриное филе и грибы нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте курицу и грибы, посолите, приправьте паприкой. Тушите 7–10 минут до готовности.
  2. Раскатайте тесто, нарежьте на прямоугольники (10×15 см). В центр каждого выложите начинку, края защипните «лодочкой». Смешайте яйцо со сметаной и солью, полейте начинку, сверху посыпьте тёртым сыром. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.

