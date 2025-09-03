Саммит ШОС — 2025
Немецкий яблочный кекс «Гугельхупф». Универсальный и простой рецепт выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс — воплощение немецкой педантичности и домашнего уюта! Воздушное дрожжевое тесто с ароматом ванили и нежная яблочная начинка с корицей создают идеальный дуэт. Подходящий вариант для воскресного завтрака или вечернего чаепития, когда хочется чего-то особенного.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 120 мл молока, 125 г сливочного масла, 7 г сухих дрожжей, 100 г сахара, пакетик ванильного сахара, 1/2 ч. л. соли и 2 яйца; для начинки — 600 г яблок, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы; для глазури — 125 г сахарной пудры и 2 ст. л. воды.

Подогрейте молоко до температуры 37 °C, растворите в нем дрожжи и столовую ложку сахара. Оставьте на 15 минут до появления пенной шапки. Муку просейте горкой, сделайте углубление, влейте опару, добавьте растопленное масло, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и яйца. Замесите эластичное тесто. Накройте и поставьте в теплое место на 1,5 часа.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Смешайте с сахаром и корицей. Подошедшее тесто обомните, раскатайте в прямоугольник. Равномерно распределите яблочную начинку, сверните рулетом. Уложите в смазанную форму кольцом, соединив концы. Оставьте на расстойку на 30 минут.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета. Приготовьте глазурь: смешайте сахарную пудру с водой до консистенции густой сметаны. Готовый кекс полейте глазурью. Дайте полностью остыть — так вкус раскроется полностью! Этот кекс хорош тем, что на следующий день он становится еще мягче и ароматнее.

