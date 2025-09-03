«Тяп-ляп и готово» — очень простой рецепт шоколадного кекса! Вкуснота!

Этот кекс — настоящее спасение для тех, кто хочет быстро приготовить что-то вкусное и впечатляющее без лишних хлопот! Он получается невероятно влажным, шоколадным и ароматным, с насыщенным вкусом, который никого не оставит равнодушным. Идеальный вариант для внезапных гостей или семейного чаепития.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 100 г сливочного масла, 3 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 мл горячей воды и щепотка соли. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с какао, разрыхлителем и солью. Аккуратно перемешайте до однородности. Влейте горячую воду и быстро перемешайте — тесто станет жидким, это нормально.

Перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 30–35 минут до сухой зубочистки. Дайте кексу полностью остыть в форме — так он останется влажным и не осядет. Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом. Этот кекс хорош тем, что его вкус становится еще насыщеннее на следующий день — если он, конечно, доживет до утра!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.