Ленивые котлеты «Минутка» с картошкой и соевым соусом! Вкуснятина! Эти сочные котлеты с овощами готовятся без лишних хлопот: просто смешали ингредиенты — и в духовку! Идеальный вариант, когда хочется вкусно поесть, но нет времени стоять у плиты.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 600 г

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Соевый соус — 2–3 ст. л.

Кунжут — 3 ч. л.

Оливковое масло — 20 мл

Сливочное масло — 30 г

Специи

Соль, перец черный — по вкусу

Перец острый — 1/4 ч. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Приготовление

Овощи очистить и натереть на крупной терке. Смешать фарш с овощами, добавить соевый соус и специи, выложить в форму, смазанную смесью оливкового и сливочного масла. Посыпать кунжутом. Запекать 30–35 минут при 180°C.

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