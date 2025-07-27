Ленивые котлеты «Минутка» с картошкой и соевым соусом! Вкуснятина! Эти сочные котлеты с овощами готовятся без лишних хлопот: просто смешали ингредиенты — и в духовку! Идеальный вариант, когда хочется вкусно поесть, но нет времени стоять у плиты.
Ингредиенты
- Говяжий фарш — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Соевый соус — 2–3 ст. л.
- Кунжут — 3 ч. л.
- Оливковое масло — 20 мл
- Сливочное масло — 30 г
Специи
- Соль, перец черный — по вкусу
- Перец острый — 1/4 ч. л.
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.
Приготовление
- Овощи очистить и натереть на крупной терке. Смешать фарш с овощами, добавить соевый соус и специи, выложить в форму, смазанную смесью оливкового и сливочного масла.
- Посыпать кунжутом. Запекать 30–35 минут при 180°C.
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