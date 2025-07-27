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27 июля 2025 в 10:30

Ленивые котлеты «Минутка» с картошкой и соевым соусом! Вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые котлеты «Минутка» с картошкой и соевым соусом! Вкуснятина! Эти сочные котлеты с овощами готовятся без лишних хлопот: просто смешали ингредиенты — и в духовку! Идеальный вариант, когда хочется вкусно поесть, но нет времени стоять у плиты.

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 600 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Соевый соус — 2–3 ст. л.
  • Кунжут — 3 ч. л.
  • Оливковое масло — 20 мл
  • Сливочное масло — 30 г

Специи

  • Соль, перец черный — по вкусу
  • Перец острый — 1/4 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Овощи очистить и натереть на крупной терке. Смешать фарш с овощами, добавить соевый соус и специи, выложить в форму, смазанную смесью оливкового и сливочного масла.
  2. Посыпать кунжутом. Запекать 30–35 минут при 180°C.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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