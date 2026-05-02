Ленивые голубцы без заморочек: закинул в духовку — и ужин готов, будто стояла полдня

Когда хочется домашних голубцов, но нет сил возиться с листьями и сворачиванием, этот способ реально спасает. Все тот же вкус, только без лишней суеты: смешали, слепили, отправили в духовку — и через час на столе сытное блюдо, которое нравится всей семье.
Ингредиенты:
- фарш мясной — 400 г;
- капуста белокочанная — 400 г;
- рис круглозерный — 0,5 стакана;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л. + 1 стакан воды (или томатный сок — 1 стакан);
- соль, перец — по вкусу;
- сметана, зелень — для подачи.
Приготовление
Капусту мелко нашинкуйте и залейте кипятком на 10 минут, затем отожмите. Рис отварите до полуготовности. Лук и морковь обжарьте до мягкости, добавьте чеснок. Смешайте фарш, капусту, рис и овощи, вбейте яйцо, посолите и поперчите. Сформируйте котлеты и выложите в форму. Залейте томатным соусом, накройте и отправьте в духовку при 180 °С на час. Подавайте со сметаной и свежей зеленью — получается сочное и очень домашнее блюдо без лишних хлопот.
