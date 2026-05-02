Картошка с мясом и грибами как в детстве: добавляю ложку сметаны — и все просят добавку

Иногда простые блюда раскрываются по-новому благодаря одной детали. В этом рецепте все решает сметана: в самом конце она превращает привычное жаркое в нежное, с легкой кислинкой и насыщенным сливочным вкусом. Получается сытно, уютно и по-домашнему.
Ингредиенты:
- картофель — 800 г;
- свинина (мякоть) — 400 г;
- шампиньоны — 250 г;
- лук — 100 г;
- сметана 20% — 140 г;
- масло подсолнечное — 60 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — 0,25 ч. л.
Приготовление
Лук нарежьте и быстро обжарьте до прозрачности. Добавьте кусочки свинины, готовьте на сильном огне около 5 минут. Затем отправьте в сковороду грибы, жарьте еще 7–8 минут, посолите и поперчите. Влейте немного кипятка, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой 20 минут. Картофель нарежьте крупно, переложите к мясу, долейте воды и готовьте до мягкости. В самом конце вмешайте сметану, прогрейте пару минут — и можно подавать.
