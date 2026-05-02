День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 07:00

Картошка с мясом и грибами как в детстве: добавляю ложку сметаны — и все просят добавку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда простые блюда раскрываются по-новому благодаря одной детали. В этом рецепте все решает сметана: в самом конце она превращает привычное жаркое в нежное, с легкой кислинкой и насыщенным сливочным вкусом. Получается сытно, уютно и по-домашнему.

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • свинина (мякоть) — 400 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук — 100 г;
  • сметана 20% — 140 г;
  • масло подсолнечное — 60 мл;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — 0,25 ч. л.

Приготовление

Лук нарежьте и быстро обжарьте до прозрачности. Добавьте кусочки свинины, готовьте на сильном огне около 5 минут. Затем отправьте в сковороду грибы, жарьте еще 7–8 минут, посолите и поперчите. Влейте немного кипятка, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой 20 минут. Картофель нарежьте крупно, переложите к мясу, долейте воды и готовьте до мягкости. В самом конце вмешайте сметану, прогрейте пару минут — и можно подавать.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.