Маринад от Ивлева, который делает курицу огонь — намешала за минуты и мясо тает во рту

Если хочется сочного шашлыка без сложных рецептов, этот вариант точно выручит. Константин Ивлев предлагает простой маринад, который делает курицу мягкой и ароматной. Сладость меда и пикантность имбиря дают тот самый «вау»-вкус.

Ингредиенты (на 1 кг курицы):

  • мед — 1 ст. л.;
  • имбирь — 50 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соевый соус — 50 мл;
  • растительное масло — 50 мл;
  • молотый кориандр — по вкусу.

Приготовление

Имбирь натрите на мелкой терке, чеснок измельчите. В миске соедините соевый соус, масло и мед, добавьте кориандр. Введите имбирь и чеснок, тщательно перемешайте — маринад получится насыщенным и ароматным.

Куриные бедра или голени погрузите в смесь и оставьте на 40–60 минут. Этого времени достаточно, чтобы мясо пропиталось и стало мягче.

Готовьте на углях или решетке, периодически переворачивая, чтобы не подгорело. Снаружи появится румяная корочка, а внутри курица останется сочной. Подавайте с зеленью — вкус раскрывается еще ярче.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
