Ленивый завтрак из хлеба за 10 минут — смешала все в миске и жарю, домашние в восторге

Когда обычные омлеты и гренки надоели, выручает этот простой и быстрый вариант. Он готовится из привычных продуктов, но на вкус получается совсем по-новому — мягко внутри и с румяной корочкой снаружи. Такой завтрак легко доверить даже ребенку.

Ингредиенты:

хлеб — 250–300 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

твердый сыр — 50 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Хлеб нарежьте небольшими кубиками и сложите в миску. Залейте молоком и перемешайте, чтобы кусочки пропитались равномерно. Яйца слегка взбейте вилкой и добавьте к хлебу. Туда же отправьте тертый сыр, соль и перец.

Разогрейте сковороду с маслом. Из получившейся массы формируйте небольшие «котлетки», слегка сжимая их руками. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Подавайте их с вареньем, сгущенкой или сметаной — завтрак разлетается моментально.

