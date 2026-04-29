Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 11:00

Ленивый завтрак из хлеба за 10 минут — смешала все в миске и жарю, домашние в восторге

Подписывайтесь на нас в MAX

Когда обычные омлеты и гренки надоели, выручает этот простой и быстрый вариант. Он готовится из привычных продуктов, но на вкус получается совсем по-новому — мягко внутри и с румяной корочкой снаружи. Такой завтрак легко доверить даже ребенку.

Ингредиенты:

  • хлеб — 250–300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 150 мл;
  • твердый сыр — 50 г;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Хлеб нарежьте небольшими кубиками и сложите в миску. Залейте молоком и перемешайте, чтобы кусочки пропитались равномерно. Яйца слегка взбейте вилкой и добавьте к хлебу. Туда же отправьте тертый сыр, соль и перец.

Разогрейте сковороду с маслом. Из получившейся массы формируйте небольшие «котлетки», слегка сжимая их руками. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Подавайте их с вареньем, сгущенкой или сметаной — завтрак разлетается моментально.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 апреля: где сбои в России
Смешала желтки с цедрой — через 2 часа пудинг «Абаде-де-Пришкус» готов, нежнее и ароматнее любого десерта
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
Беру яйца и немного сыра — через 15 минут творожный омлет-рулет готов, нежнее и ароматнее сырников
Маринад от Ивлева, который реально тащит — курица улетает мгновенно, соседи нервно завидуют
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.