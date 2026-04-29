Маринад от Ивлева, который реально тащит — курица улетает мгновенно, соседи нервно завидуют

Иногда хочется шашлык, который получается с первого раза — сочный, ароматный и без лишней возни. Этот маринад от Константин Ивлев как раз такой: простые продукты дают яркий вкус и мягкость мяса. Подходит даже для тех, кто не любит долго возиться на кухне.

Ингредиенты (на 1 кг курицы):

растительное масло — 100 мл;

соевый соус — 100 мл;

мед — 40 г;

чеснок — 40 г;

имбирь — 20 г;

молотый кориандр — 10 г;

кинза — 30 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Чеснок очистите и измельчите, кинзу мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте масло и соевый соус, добавьте мед, имбирь, чеснок и специи. Все хорошо перемешайте — маринад должен получиться ароматным и чуть густым. Курицу (бедра, голени или филе) погрузите в смесь и оставьте на 30–40 минут.

Жарьте на углях или решетке до румяной корочки. Внутри мясо останется сочным, а снаружи появится аппетитная глазурь. Подавайте с овощами и зеленью — так вкус раскрывается еще ярче.

