Маринад от Ивлева, который реально тащит — курица улетает мгновенно, соседи нервно завидуют

Иногда хочется шашлык, который получается с первого раза — сочный, ароматный и без лишней возни. Этот маринад от Константин Ивлев как раз такой: простые продукты дают яркий вкус и мягкость мяса. Подходит даже для тех, кто не любит долго возиться на кухне.

Ингредиенты (на 1 кг курицы):

  • растительное масло — 100 мл;
  • соевый соус — 100 мл;
  • мед — 40 г;
  • чеснок — 40 г;
  • имбирь — 20 г;
  • молотый кориандр — 10 г;
  • кинза — 30 г;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Чеснок очистите и измельчите, кинзу мелко нарежьте. В глубокой миске смешайте масло и соевый соус, добавьте мед, имбирь, чеснок и специи. Все хорошо перемешайте — маринад должен получиться ароматным и чуть густым. Курицу (бедра, голени или филе) погрузите в смесь и оставьте на 30–40 минут.

Жарьте на углях или решетке до румяной корочки. Внутри мясо останется сочным, а снаружи появится аппетитная глазурь. Подавайте с овощами и зеленью — так вкус раскрывается еще ярче.

Проверено редакцией
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
