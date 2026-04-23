Рулет «Схвати и беги, пока не съели»: лаваш с начинкой, который исчезает быстрее салатов

Когда нет времени стоять у плиты, этот рулет из лаваша реально выручает. Минимум усилий — и на столе уже сытная закуска или быстрый завтрак. Сочетание корейской моркови, ветчины и нежного соуса делает вкус ярким и запоминающимся.

Ингредиенты:

  • лаваш — 2 шт.;
  • ветчина — 200 г;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Яйца заранее отварите и натрите на терке. Смешайте майонез с измельченным чесноком и слегка подсолите. Каждый лист лаваша равномерно смажьте соусом. Сверху распределите яйца, затем выложите морковь по-корейски и ломтики ветчины.

Аккуратно сверните плотные рулеты, заверните их в пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа, чтобы пропитались. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки. Получается сочная ароматная закуска, которую разбирают в первую очередь.

Кажется, опытных хозяек уже ничем не удивить, но этот салат легко ломает стереотипы. Он сочетает свежесть, легкую пикантность и нежную текстуру — отличный вариант, когда хочется подать что-то новое без сложных ингредиентов.

