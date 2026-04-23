Рулет «Схвати и беги, пока не съели»: лаваш с начинкой, который исчезает быстрее салатов

Когда нет времени стоять у плиты, этот рулет из лаваша реально выручает. Минимум усилий — и на столе уже сытная закуска или быстрый завтрак. Сочетание корейской моркови, ветчины и нежного соуса делает вкус ярким и запоминающимся.

Ингредиенты:

лаваш — 2 шт.;

ветчина — 200 г;

морковь по-корейски — 200 г;

яйца — 3 шт.;

майонез — по вкусу;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль — по вкусу.

Приготовление

Яйца заранее отварите и натрите на терке. Смешайте майонез с измельченным чесноком и слегка подсолите. Каждый лист лаваша равномерно смажьте соусом. Сверху распределите яйца, затем выложите морковь по-корейски и ломтики ветчины.

Аккуратно сверните плотные рулеты, заверните их в пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа, чтобы пропитались. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки. Получается сочная ароматная закуска, которую разбирают в первую очередь.

