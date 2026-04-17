Салат «Апрельский сад» — звучит мило, а вкус бомба и гости в шоке от сочетаний

Кажется, опытных хозяек уже ничем не удивить, но этот салат легко ломает стереотипы. Он сочетает свежесть, легкую пикантность и нежную текстуру — отличный вариант, когда хочется подать что-то новое без сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

моцарелла — 140 г;

чеснок — 1 зубчик;

копченый окорочок — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

яблоко зеленое — 1 шт.;

редис — 140 г;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Салат собирается слоями, лучше использовать кольцо — так он выглядит аккуратно. Сначала смешайте тертую моцареллу с чесноком и выложите на дно. Затем добавьте нарезанный окорочок без кожи, сверху — огурец брусочками. Далее идет слой тертых яиц и яблока без кожуры. Завершите все тертым редисом. Каждый слой слегка солите и промазывайте майонезом. Дайте салату постоять в холодильнике хотя бы час — вкус станет ярче и гармоничнее.

