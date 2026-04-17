Салат «Апрельский сад» — звучит мило, а вкус бомба и гости в шоке от сочетаний

Кажется, опытных хозяек уже ничем не удивить, но этот салат легко ломает стереотипы. Он сочетает свежесть, легкую пикантность и нежную текстуру — отличный вариант, когда хочется подать что-то новое без сложных ингредиентов.
Ингредиенты:
- моцарелла — 140 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- копченый окорочок — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- редис — 140 г;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Салат собирается слоями, лучше использовать кольцо — так он выглядит аккуратно. Сначала смешайте тертую моцареллу с чесноком и выложите на дно. Затем добавьте нарезанный окорочок без кожи, сверху — огурец брусочками. Далее идет слой тертых яиц и яблока без кожуры. Завершите все тертым редисом. Каждый слой слегка солите и промазывайте майонезом. Дайте салату постоять в холодильнике хотя бы час — вкус станет ярче и гармоничнее.
