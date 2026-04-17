Опубликованы кадры с авто напавшего на полицейских в Оренбуржье

Правоохранители обнаружили автомобиль Сергея Басалаева, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Оренбургской области, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав соответствующие кадры. Его поиски ведутся в круглосуточном режиме.

Для розыска задействованы вертолет Ми-8 и беспилотные летательные аппараты. Силовики оцепили выезд из поселка Аккермановка, где произошло преступление, патрулируются также соседние районы.

Ранее региональное управление МВД сообщило, что в Оренбургской области продолжаются поиски мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции. По данным ведомства, подозреваемый мог скрыться в труднодоступной местности.

В четверг, 16 апреля, сообщалось, что один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения. Открывший огонь мужчина скрылся. Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Силовики выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь.