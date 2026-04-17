17 апреля 2026 в 09:42

В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье

Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье мог скрыться в горах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Оренбургской области продолжаются поиски мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, подозреваемый мог скрыться в труднодоступной местности.

В ведомстве сообщили, что злоумышленник оставил автомобиль у села Белошапка и, предположительно, направился в сторону горного района. Сейчас там работают полицейские и подразделения Росгвардии. Для розыска задействованы дополнительные силы, включая вертолет и кинологические расчеты.

В четверг, 16 апреля, сообщалось, что один полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области, еще трое получили ранения. Открывший огонь мужчина скрылся. Инцидент произошел в поселке Аккермановка. Силовики выехали на место для задержания мужчины, находившегося в федеральном розыске. Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь.

Позже в администрации Новотроицка сообщили, что автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в стрельбе по полицейским, обнаружили в районе поселка Белошапка. Власти региона ввели ограничения на посещение населенных пунктов Губерла, Белошапка, Хабарное и Старая Губерла, где продолжаются оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого.

