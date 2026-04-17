Россиянам рассказали, во сколько обойдется майский отпуск с семьей

Майский отпуск в Калининграде для семьи из трех человек будет стоить от 103 тыс. до 115 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, итоговая стоимость поездки сильно зависит от выбора типа жилья. Он отметил, что майские праздники в Калининграде хороши отсутствием толп туристов и теплой солнечной погодой.

Майский отдых в Калининграде хорош тем, что все основные достопримечательности можно осмотреть без спешки и толп туристов. При этом погода уже радует, можно гулять по берегу моря. Это прекрасное время не только для прогулок на Куршскую или Балтийскую косы, но и для походов по городским музеям. Трехзвездочная гостиница обойдется семье из трех человек в 66 тыс. рублей, тогда как гостевой домик — в 54 тыс. рублей. Перелет из Москвы без багажа будет стоить 49 тыс. рублей. Для удобства можно добавить одно место для чемоданов за 5 тыс. рублей, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что альтернативным направлением для отдыха может стать Сочи, где дневная температура в мае уже не опускается ниже плюс 19́–24 градусов, а природа радует «цветущими коврами».

Майская пора у российского туриста ассоциируется с затяжными праздниками. Начало месяца — идеальное время для отпуска в Сочи. Ввиду географического положения, особого микроклимата, созданного близостью гор и морского побережья, май вполне можно отнести к наиболее теплым месяцам. Природа окончательно выходит из зимнего сна, все вокруг покрывается ковриками цветов, температура днем уже не опускается ниже плюс 19–24 градусов. Рассчитаем стоимость поездки на троих человек. Трехзвездочная гостиница будет стоить 49 тыс. рублей или 32 тыс. рублей, если она будет расположена чуть дальше от моря. В 67 тыс. рублей обойдется перелет из Москвы без багажа. Ко всем вариантам необходимо добавить расходы на питание, такси, сувениры и экскурсии, — заключил Щербаченко.

