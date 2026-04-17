Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:43

Россиянам рассказали, во сколько обойдется майский отпуск с семьей

Доцент Щербаченко: майский отпуск с семьей в Калининграде стоит 115 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Майский отпуск в Калининграде для семьи из трех человек будет стоить от 103 тыс. до 115 тыс. рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, итоговая стоимость поездки сильно зависит от выбора типа жилья. Он отметил, что майские праздники в Калининграде хороши отсутствием толп туристов и теплой солнечной погодой.

Майский отдых в Калининграде хорош тем, что все основные достопримечательности можно осмотреть без спешки и толп туристов. При этом погода уже радует, можно гулять по берегу моря. Это прекрасное время не только для прогулок на Куршскую или Балтийскую косы, но и для походов по городским музеям. Трехзвездочная гостиница обойдется семье из трех человек в 66 тыс. рублей, тогда как гостевой домик — в 54 тыс. рублей. Перелет из Москвы без багажа будет стоить 49 тыс. рублей. Для удобства можно добавить одно место для чемоданов за 5 тыс. рублей, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что альтернативным направлением для отдыха может стать Сочи, где дневная температура в мае уже не опускается ниже плюс 19́–24 градусов, а природа радует «цветущими коврами». По его словам, перелет из Москвы в этот южный город России на семью из трех человек будет стоить около 67 тыс. рублей без учета багажа.

Майская пора у российского туриста ассоциируется с затяжными праздниками. Начало месяца — идеальное время для отпуска в Сочи. Ввиду географического положения, особого микроклимата, созданного близостью гор и морского побережья, май вполне можно отнести к наиболее теплым месяцам. Природа окончательно выходит из зимнего сна, все вокруг покрывается ковриками цветов, температура днем уже не опускается ниже плюс 19–24 градусов. Рассчитаем стоимость поездки на троих человек. Трехзвездочная гостиница будет стоить 49 тыс. рублей или 32 тыс. рублей, если она будет расположена чуть дальше от моря. В 67 тыс. рублей обойдется перелет из Москвы без багажа. Ко всем вариантам необходимо добавить расходы на питание, такси, сувениры и экскурсии, — заключил Щербаченко.

Ранее туристический эксперт Наталия Ансталь заявила, что Черногория может стать популярным направлением для отдыха вместо Турции благодаря похожим климатическим условиям. По ее словам, стоит рассмотреть и другие варианты, например Вьетнам или Египет.

Общество
майские праздники
Сочи
Калининград
туризм
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.