Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:54

В Росавиации сделали заявление по поводу провоза пауэрбанков в самолетах

Росавиация не видит оснований для полного запрета пауэрбанков на борту самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков на борту самолетов сейчас нет, сообщили в Росавиации. Там также уточнили, что ограничения на перевозку таких устройств уже действуют. Они регулируются международными нормами по безопасной перевозке опасных грузов и внутренними правилами авиакомпаний.

Оснований для полного запрета провоза пауэрбанков сегодня нет, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Росавиация предложила Минтрансу РФ рассмотреть возможность введения запрета на использование пауэрбанков на борту самолетов. Инициатива связана с расследованием инцидента с задымлением устройства во время полета.

До этого стало известно, что в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. По информации источника, инцидент случился через 20 минут после взлета.

Кроме того, в лайнер Boeing-737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в Сочи, попала молния. Инцидент произошел в 07:00 в районе аэродрома Сочи при заходе на посадку.

Общество
Росавиация
самолеты
аккумуляторы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.