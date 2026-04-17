17 апреля 2026 в 10:45

В Кузбассе приостановили работу шахты «Кыргайская» из-за задымления

В Кемеровской области на шахте «Кыргайская», которая входит в шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», зафиксировали задымление, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Работа предприятия приостановлена.

В Кузбассе в шахте «Кыргайская» зафиксировано задымление в вентиляционном стволе на глубине около 26 метров. <...> Работа шахты приостановлена, — говорится в сообщении.

В момент инцидента под землей находились 122 человека, все они уже эвакуированы. На месте развернут штаб по ликвидации аварии. Привлечены подразделения ВГСО и МЧС России — 43 человека и девять единиц техники.

Ранее проходчик скончался в результате взрыва в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. ЧП произошло из-за детонации одного из зарядов при заряжании шпуров в подготовительном забое. Руководство АО «Донуголь» выразило соболезнования родным и близким мужчины.

Перед этим обстрел ВСУ остановил работу в шахте «Белореченская» в ЛНР, где пропало электричество. Позже руководство компании «Родина» информировало, что медицинская помощь никому из сотрудников не потребовалась.

