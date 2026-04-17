17 апреля 2026 в 11:00

«Лукавит»: Захарова раскрыла, как посольство Франции обманывает россиян

Заявление посольства Франции о том, что визовые правила для россиян не изменились, представляет собой лукавство, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что Евросоюз еще в 2022 году в одностороннем порядке прекратил действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз.

Утверждая, что «правила для российских граждан, обращающихся за визами, не претерпели существенных изменений», французская сторона лукавит, забывая добавить, что в 2022 году Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие успешно применявшегося Соглашения с Россией об упрощении выдачи виз, — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что до пандемии консульские учреждения Франции в России каждый год выдавали около полумиллиона виз, большинство из них — многократные. В 2025 году гражданам РФ оформили около 150 тыс. виз, уточнила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия будет судить о новых властях Венгрии по конкретным делам. Дипломат напомнила, что уверенную победу на прошедших парламентских выборах одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
