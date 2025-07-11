Ленивая вкуснятина: лаваш рулится, а пирог сам печется

Когда времени на возню с тестом нет, а семью вкусно накормить хочется — выручает лаваш. Из него получается сытный, румяный пирог, который исчезает со стола быстрее, чем запекается.

Ингредиенты: лаваш — 2 больших, куриное филе — 500 г, лук — 1–2 шт., чеснок — 2 зубчика, помидор — 1 шт., сыр твердый — 200 г, моцарелла — 70 г, зелень, растительное масло — 3 ст. л., соль, перец, хмели-сунели — 0,5 ч. л., паприка — 0,5 ч. л.

Для заливки: кефир — 200 мл, яйцо — 1 шт., соль — по вкусу.

Обжариваю курицу с луком, чесноком и помидором, приправляю специями. Лаваш выкладываю в форму слоями, каждый смазываю кефирной заливкой, перекладываю курицей, сыром и зеленью. Последний штрих — моцарелла сверху, и пирог отправляется в духовку на 25 минут при 180 °C. Получается сочный, ароматный пирог — никто и не догадается, что теста-то и не было!

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