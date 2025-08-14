Легкая паста в сливочном соусе: готовим на сковороде вкусноту по-итальянски

Если нет времени на сложные блюда, попробуйте сливочную пасту с томатами и шпинатом. Все готовится прямо в одной сковороде. Нежные сливки, свежие томаты и ароматный шпинат создают невероятно вкусное и сытное блюдо — отличный вариант для быстрого ужина после трудного дня.

Для рецепта возьмите: 7 макарон-гнезд, 30 г сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, 250 г помидоров черри, 60 г шпината, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, соль по вкусу, 300 мл сливок 10% и 80 г сыра.

На сковороде разогрейте сливочное и растительное масло. Влейте немного кипящей воды и положите макароны. Готовьте до состояния аль денте. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри и обжаривайте вместе с макаронами 2–3 минуты. Всыпьте шпинат и сушеный чеснок, тушите 2 минуты, пока шпинат не станет мягким. Влейте сливки, посолите и доведите до кипения. Натрите сыр и добавьте в соус, перемешайте до полного растворения. Подавайте горячим.

