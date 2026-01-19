«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить

Россияне столкнулись с проблемами в работе ПАО «Московская городская телефонная сеть» (входит в группу МТС). Согласно информации сайта «Сбой.рф», за последние 30 минут зафиксировано уже 73 жалобы. Больше всего сообщений поступило из Москвы (88%) и Иркутской области (13%).

«Лаги и перебои в работе», «Три дня подряд обрывы», «Постоянные вылеты, зависания. Ничего не работает», — пишут пользователи.

Кроме того, жители России заявили о проблемах с сотовым оператором «Билайн». Неполадки зарегистрированы в Татарстане (42% жалоб), Оренбургской области (10%), Москве (9%), Самарской области (7%) и Санкт-Петербурге (5%). От пользователей поступило 107 жалоб за последние 60 минут.

Ранее сообщалось о сбое в работе сервиса заказа продуктов на дом «Самокат». Больше всего жалоб зафиксировано в Свердловской области (24%), Москве (12%), Кемеровской и Томской областях (по 8%). По версии специалистов, проблемы могли возникнуть в результате аварии.

До этого россияне пожаловались на сбой при попытке войти в приложение игры Brawl Stars. Неполадки были выявлены в основном у пользователей устройств с операционной системой Android. Больше всего жалоб поступило от геймеров из Псковской и Ярославской областей.