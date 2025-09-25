Курица по-деревенски: секрет хрустящей корочки без лишних хлопот. Духовка готовит сама, пока вы отдыхаете

Есть блюда, которые пахнут уютом и сразу создают ощущение праздника, даже в самый обычный вечер. Для меня это именно курица по-деревенски. Представляешь, аромат чеснока и трав, исходящий из духовки, и та самая золотистая, невероятно хрустящая корочка, под которой скрывается сочное, тающее во рту мясо. Самое прекрасное, что для этого кулинарного шедевра не нужны какие-то особые навыки или полдня у плиты. Все делается буквально за пять минут подготовки, а дальше умная духовка сделает все сама.

Берем курицу весом около 1,5 килограмма. Лучше всего разделать ее на порционные кусочки — так она пропитается равномернее и быстрее приготовится. Теперь готовим простейший маринад. В миске смешай 3–4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, выдави 4–5 зубчиков чеснока, добавь чайную ложку паприки, чайную ложку сушеного чеснока, пол чайной ложки черного перца и обязательно щедрую щепотку соли. Можно кинуть пару веточек розмарина или тимьяна, если есть под рукой.

Этой ароматной смесью хорошенько натри все кусочки курицы, не жалей маринада, особенно под кожу. Оставь птицу пропитываться минут на 20–30, а пока разогрей духовку до 200 градусов. Выкладывай курицу на противень кожей вверх, можно добавить крупно нарезанный картофель или другие овощи. Отправляй в духовку примерно на 45–60 минут. Не нужно постоянно бегать и проверять! Секрет той самой корочки — в сильном жаре и том, чтобы не открывать дверцу первые 30 минут. Готовность проверяй по прозрачному соку, выделяющемуся при проколе. Выключай, дай немного отдохнуть и зови всех к столу!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.