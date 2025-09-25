Хрустящая корочка и нежная мякоть! Морской окунь в чесночно-сливочном соусе — хит на ужин

Морской окунь в чесночно-сливочном соусе — это ресторанное блюдо, которое легко приготовить дома! Нежное филе с хрустящей корочкой, томленное в ароматном соусе с чесноком и зеленью, станет главным украшением вашего стола. Идеально для романтического ужина или семейного обеда — просто, быстро и бесподобно вкусно.

Возьмите 2 филе морского окуня (около 400 г), промокните бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде с 2 ст. л. оливкового масла по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Снимите рыбу. В ту же сковороду добавьте 4 измельченных зубчика чеснока, обжаривайте 30 секунд. Влейте 100 мл сливок, добавьте 50 г сливочного масла, сок половины лимона и горсть рубленой петрушки. Доведите до легкого загустения. Верните рыбу в соус, прогрейте 2 минуты. Подавайте сразу, поливая соусом.

