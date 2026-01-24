Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 10:35

Крабовые палочки оказались в яичнице случайно: обалденно вкусно получилось! Запеченный завтрак из того, что было в холодильнике

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крабовые палочки оказались в яичнице случайно: обалденно вкусно получилось! Все, что было в холодильнике, нарезала, сложила в форму — и духовка сделала свое дело. Получается очень нежно: яйца запекаются аккуратно, сыр тянется, помидоры дают сочность, а крабовые палочки добавляют приятную сладковатую нотку. Отличный вариант и для будней, и для ленивого выходного утра.

Ингредиенты (на 1 порцию): яйца — 2 шт., крабовые палочки — 4 шт., помидоры черри — 5-6 шт., творожный сыр — 50 г, твердый сыр — 30 г, сливки 10% — 2 ст. л., зелень — по вкусу, соль, черный перец — по вкусу, оливковое масло — для формы.

Как готовлю: духовку разогреваю до 180 °C, небольшую форму слегка смазываю маслом. Крабовые палочки нарезаю кружочками, черри — половинками. Творожный сыр смешиваю со сливками, солю и перчу. В форму выкладываю крабовые палочки, сверху — помидоры, заливаю все сырно-сливочной смесью. Аккуратно делаю два углубления и разбиваю яйца, стараясь сохранить желток целым. Посыпаю тертым твердым сыром и отправляю в духовку на 12–15 минут. Белок должен схватиться, а желток остаться чуть текучим — так вкуснее всего. Перед подачей щедро посыпаю свежей зеленью и подаю прямо в форме. Особенно хорошо идет с тостом или свежими овощами.

Ранее мы делились рецептом куриных драников, которые нравятся всем. Очень вкусные получаются!

Проверено редакцией
