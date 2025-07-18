Королевская семья Британии: новости, заговор Миддлтон против Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл считает, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон причастна к заговору против нее. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 18 июля?

В чем Меган Маркл винит Миддлтон

Меган Маркл продолжает получать отказы от мировых звезд в ответ на приглашение поучаствовать в ее подкасте и считает, что на решение селебрити могла повлиять Кейт Миддлтон, сообщает RadarOnline. По его данным, герцогиня Сассекская пришла в ярость, когда певица Долли Партон отклонила приглашение на ее шоу.

«Обиженная Маркл убеждена, что Кейт Миддлтон стоит во главе заговора, цель которого — помешать звездам общаться с ней», — рассказал инсайдер.

Источник отметил, что ситуация вызвала новую волну напряженности в отношениях между герцогами Сассекскими и королевской семьей. Маркл считает, что принц и принцесса Уэльские делают все возможное, чтобы «подорвать» ее попытки заручиться поддержкой знаменитостей.

«Меган действительно считает, что кто-то пытается незаметно разрушить ее репутацию, и подозревает, что Кейт руководит этим из тени. Ситуация с Долли — серьезная неудача. Одни только слухи об отказе человека ее уровня могут навредить общественному мнению. Меган действительно нужна мощная поддержка знаменитостей для продвижения ее бренда», — сказал инсайдер.

Меган Маркл Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партон, как уточняет RadarOnline, дружна с британской королевской семьей. В 2023 году Кейт и Уильям принимали ее у себя в Букингемском дворце. Миддлтон общалась с певицей и приглашала ее на чай.

«Меган рассматривает это как доказательство того, что Кейт могла предпринять продуманный шаг, направленный на то, чтобы Долли ответила отказом на ее приглашение», — добавил источник.

Какой поступок принцессы Дианы повторил принц Гарри

Принц Гарри повторил акцию своей матери, покойной принцессы Дианы, пройдясь в бронежилете по минному полю в Анголе, на котором до сих пор закопаны мины. Поступок был мотивирован привлечением внимания к работе благотворительной организации Halo Trust, занимающейся разминированием территорий.

В январе 1997 года принцесса Диана с той же Halo Trust также прошла по минному полю. Фотографии тех времен обсуждались во всем мире и помогли ратифицировать договор о запрете наземных мин.

Мины в Анголе остались после долгой гражданской войны, длившейся с 1975 года. По данным Halo Trust, с 2008 года около 60 тысяч человек стали жертвами подрыва на минах.

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