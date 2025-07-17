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17 июля 2025 в 13:16

Королевская семья Британии: последние новости, мольба Миддлтон к Гарри

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обратилась с единственной просьбой к принцу Гарри в период его конфликта со старшим братом принцем Уильямом. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 17 июля?

С какой просьбой Миддлтон обратилась к Гарри

Кейт Миддлтон ранее была близка с принцем Гарри и после его конфликта с членами королевской семьи обратилась к нему с единственной просьбой — позволить их детям видеться, сообщает RadarOnline.

«Кейт Миддлтон в отчаянии из-за отказа принца Гарри привезти своих детей в Великобританию и втайне умоляет его не держать ее племянницу и племянника вдали от нее или от их двоюродных братьев и сестер», — говорится в статье.

Из-за конфликта в семье дети принца Уильяма и Миддлтон Джордж, Шарлотта и Луи растут без общения с детьми принца Гарри и Меган Маркл Арчи и Лилибет.

По данным источника, напряженность в отношениях Уэльских и Сассекских возросла после того, как Гарри проиграл суд о предоставлении его семье охраны во время визитов в Великобританию.

«Кейт совершенно разбита — честно говоря, лучше и не скажешь. Ей, как матери, очень больно видеть, как эта вражда влияет на детей. Она и представить себе не могла, что дети Уильяма и Гарри даже не будут знакомы. <…> То, что все закончилось вот так, что их дети растут чужими друг другу, очень ее расстраивает», — сообщил инсайдер.

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правда ли, что Меган спланировала брак с Гарри

Королевский биограф Том Бауэр заявил, что Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри «спланировала все заранее», чтобы добиться популярности и закрепиться в королевской семье.

«Это была стратегия, а не любовь», — сказал он.

Эксперт считает, что Меган рассматривала Гарри как «прямой путь к славе и финансам». По мнению Бауэра, многие поступки герцогини говорят о ее холодном расчете.

«Она точно знала, чего хочет — и как этого добиться», — добавил он.

Какую столетнюю традицию отменил Карл III

В Букингемском дворце отменили обязательный белый дресс-код для теннисистов, который действовал на протяжении 106 лет, сообщает The Times. Король Карл III разрешил игрокам на корте дворца носить цветную одежду.

Корт был построен в 1919 году. С момента его открытия спортсмены были обязаны выходить на поле только в белой форме, однако теперь это требование приобрело рекомендательный характер. Речь идет о корте Букингемского дворца с площадью 40 акров (около 16,2 га), где играют члены королевской семьи, сотрудники двора и их гости.

В 1930-х годах на нем играл король Георг VI против теннисиста Фреда Перри, который выиграл восемь турниров Большого шлема и стал иконой британского спорта.

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