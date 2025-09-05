Королевская семья Британии: новости, кто препятствует встрече Карла и Гарри

Принц Уильям выступил против встречи принца Гарри с королем Карлом III, пишет The Express. При этом король подчиняется воле наследника. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 5 сентября?

Как Уильям препятствует встрече Карла III и Гарри

По информации близкого друга Уильяма, он испытывает беспокойство в преддверии возможной встречи младшего брата с отцом, которая может состояться уже 8 сентября во время визита Гарри в Великобританию на церемонию вручения наград Wellchild Awards. Принц Уэльский выступает против встречи из-за сохраняющейся напряженности в королевской семье и отсутствия доверия между братьями.

«В конечном счете Уильям — верный солдат. Он уважает звание своего отца и его право принимать собственные решения и не будет поднимать шум, если встреча состоится», — утверждает источник.

Однако сам наследник британского короля считает подобную встречу «ужасной идеей».

Издание The Daily Beast к этому добавляет, что монарху приходится подчиняться воле старшего сына, чтобы не рассориться с ним. Именно поэтому до сих пор не состоялась встреча с герцогом Сассекским.

Между Карлом III и Уильямом также есть другие разногласия. Уильям считает, что его отцу следовало модернизировать монархию и жестче обходиться с принцами Гарри и Эндрю, которые, по его мнению, предали и опозорили семью. Король тоже недоволен сыном, но по другой причине: ему не нравится, что он отлынивает от работы, избегает встреч с подданными и считает жену и детей важнее долга. Король и принц почти не встречаются, предпочитая взаимодействовать через секретарей, отмечает The Daily Beast.



Что Карл III рассказал о своем здоровье

Тем временем Карл III посетил открытие больницы Midland Metropolitan University Hospital и рассказал о состоянии своего здоровья, передает Daily Mail. Он побеседовал с пациентом, страдающим от рака простаты. Тот сообщил, что у него последняя стадия заболевания, и поинтересовался самочувствием монарха.

«Я не так уж и плох», — описал свое состояние Карл III.

Король подчеркнул, что главное в борьбе с раком — вовремя обнаружить его. Он заявил, что надежда на излечение есть всегда. В разговоре с другим пациентом Карл III отметил, что после 70 лет его организм уже не так хорошо работает.

Ранее RadarOnline писал, что монарху стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке.

«Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сообщил источник.

Издание Parade также рассказало о серьезном ухудшении здоровья Карла III.

«Я не удивлюсь, если принц Уильям и принц Гарри из-за этого станут чуть больше контактировать. Возможно, [болезнь короля] — та самая вещь, из-за которой это и произойдет», — считает инсайдер.

